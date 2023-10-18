В Аргентине рассказали о позиции потенциального правительства Милея по отношению к БРИКС

Советник кандидата в президенты Диана Мондино сообщила, что Хавьер Милей, представляющий коалицию "Свобода наступает", будет поддерживать отношения со всеми странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей, представляющий коалицию "Свобода наступает", будет поддерживать отношения со всеми странами. Об этом сказала корреспонденту ТАСС советник претендента на высший государственный пост в вопросах внешней политики и кандидат в депутаты Диана Мондино.

"Свобода наступает" считает, что мы должны поддерживать отношения со всеми странами мира. Учитывать торговые, политические и социальные аспекты - вопрос, с которым мы столкнемся в каждой стране. Компании смогут вести торговлю с кем захотят", - сказала она, отвечая на вопрос о позиции потенциального правительства Милея по отношению к БРИКС.

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Как было объявлено, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав группы с 1 января 2024 года. Отвечая на вопрос, будет ли Аргентина участвовать в мероприятиях БРИКС в следующем году в случае победы Милея, Мондино сказала, что пока "не знает, каким будет график".

В ходе дебатов с советниками двух других фаворитов президентской гонки - министра экономики Серхио Массы и экс-министра безопасности Патрисией Буллрич - Мондино заявила, что для потенциального правительства Милея будет важно, чтобы "все международные соглашения были одобрены Конгрессом".

Ранее Милей, возглавляющий оппозиционную Либертарианскую партию, заявил, что не будет продвигать отношения с Россией, Бразилией и Китаем из-за несогласия с политикой этих государств, хотя в то же время не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами. По словам кандидата, приоритетными союзниками для него будут США и Израиль.

Выборы президента пройдут в Аргентине 22 октября.