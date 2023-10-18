18 октября, 17:23
Палестино-израильский конфликт

В Палестине заявили, что резолюция РФ по Ближнему Востоку могла бы спасти сотни жизней

СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, в котором содержится пункт с призывом к гуманитарному прекращению огня

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Принятие российского проекта резолюции по палестинско-израильскому конфликту в Совете Безопасности ООН в понедельник могло бы спасти сотни жизней. Об этом заявил постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур на заседании, созванном РФ, ОАЭ и Китаем в связи с ударом во вторник по больнице в секторе Газа.

В понедельник СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, в котором содержится пункт с призывом к гуманитарному прекращению огня. "Если бы Совет призвал к прекращению огня два дня назад и действовал соответствующе, то это спасло бы сотни жизней", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
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