В Палестине заявили, что резолюция РФ по Ближнему Востоку могла бы спасти сотни жизней

СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, в котором содержится пункт с призывом к гуманитарному прекращению огня

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Принятие российского проекта резолюции по палестинско-израильскому конфликту в Совете Безопасности ООН в понедельник могло бы спасти сотни жизней. Об этом заявил постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур на заседании, созванном РФ, ОАЭ и Китаем в связи с ударом во вторник по больнице в секторе Газа.

В понедельник СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, в котором содержится пункт с призывом к гуманитарному прекращению огня. "Если бы Совет призвал к прекращению огня два дня назад и действовал соответствующе, то это спасло бы сотни жизней", - сказал он.