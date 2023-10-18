США повторно ввели санкции против АО "Рособоронэкспорт" и ВКС РФ

Рестрикции вводятся за якобы "поставку, продажу или передачу, прямо или косвенно, в Иран или из Ирана вооружений и связанных с ними средств, включая запасные части"

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в очередной раз ввели санкции против АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, командования военно-транспортной авиации, 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ.

Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента.

Рестрикции вводятся за якобы "поставку, продажу или передачу, прямо или косвенно, в Иран или из Ирана <...> вооружений и связанных с ними средств, включая запасные части". В документе подчеркивается, что все четыре российские структуры уже давно находятся под американскими рестрикциями, а АО "Рособоронэкспорт" было включено до этого в три различных санкционных списка США.