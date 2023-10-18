Израиль потребовал извинений ООН, позволившей ХАМАС строить "военную машину" в Газе

Постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан назвал непостижимым тот факт, что СБ ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на его страну

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Израиль требует извинений от ООН, которая годами позволяла ХАМАС строить "военную машину" в секторе Газа. С таким заявлением выступил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан.

"Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете [Безопасности ООН] поспешили признать ложь подобных ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России - прим. ТАСС) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС. <...> Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванному в связи с ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Встреча проходит по инициативе России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Эрдан назвал непостижимым тот факт, что СБ ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на еврейское государство.

"До сегодняшнего дня вы не сделали самую базовую вещь. Вы, как Совет, не осудили жестокую атаку ХАМАС. Это просто непостижимо. Вы не можете прийти к консенсусу даже по такому базовому вопросу. Вы не уделяете внимания тому, что надо сделать, чтобы освободить Газу от ХАМАС, обеспечить конец тирании над жителями Газы. Вместо этого Совет зациклился исключительно на гуманитарных коридорах и [гуманитарной] помощи. Это важные и благородные задачи, но они определенно не помогут предотвратить новое кровопролитие ХАМАС", - заявил дипломат.