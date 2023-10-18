Иордания заявила, что арабский мир не поверит в непричастность Израиля к удару по больнице

Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади отметил, что его страна прикладывает все усилия для прекращения огня

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Никто в арабском мире не поверит в то, что Израиль не ответственен за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в эфире телеканала CNN.

По словам министра, на Ближнем Востоке все полагают, что Израиль ответственен за удар по больнице в Газе.

"Израиль отрицает это. <...> Думаю, никто не купится на эту историю. Люди возмущены. <...> Никто в этой части мира не поверит в доказательства, основанные на данных Израиля. Если Израиль готов к независимому международному расследованию, то позвольте его провести. Если оно покажет что-то другое, то будем разбираться с этим. Но сейчас, независимо от того, что говорит Израиль, какие данные он предоставляет, я вам говорю, что во всем арабском мусульманском мире никто не поверит в это, основываясь уже на прошлом опыте и на случаях, когда Израиль сначала отрицал что-то, а расследование показывало совсем другую историю", - сказал он.

Как отметил глава МИД Иордании, его страна прикладывает все усилия для прекращения огня. "Каждый из нас работает над тем, чтобы найти какой-то проблеск надежды. Мы все работаем над тем, чтобы остановить огонь, что позволило бы доставить в Газу гуманитарную помощь. Мы также ждем открытия гуманитарных коридоров, чтобы доставить в Газу продукты, медикаменты", - указал он, комментируя сообщение канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль не будет мешать поставкам гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа.