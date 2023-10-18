18 октября, 17:34,
обновлено 18 октября, 17:58
Палестино-израильский конфликт

Сирены воздушной тревоги прозвучали второй раз за вечер в Тель-Авиве

Предыдущее сообщение о воздушной тревоге в Тель-Авиве поступило от армии за час до этого

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, второй раз за вечер прозвучали в Тель-Авиве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в городе Тель-Авиве", - говорится в сообщении.

Предыдущее сообщение о воздушной тревоге в Тель-Авиве поступило от армии ровно за час до этого. Тогда армия информировала, что сигналы тревоги звучат и в других центральных районах Израиля.

До того военные в течение вечера один раз сообщили о срабатывании сирен в центральной части страны. Это произошло почти сразу после того, как агентство Reuters информировало о вылете из тель-авивского аэропорта самолета президента США Джо Байдена, в течение дня находившегося с визитом в еврейском государстве. В самом Тель-Авиве при этом, согласно сводкам военных, тревога в тот момент не объявлялась. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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