Сирены воздушной тревоги прозвучали второй раз за вечер в Тель-Авиве

Предыдущее сообщение о воздушной тревоге в Тель-Авиве поступило от армии за час до этого

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, второй раз за вечер прозвучали в Тель-Авиве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авиве", - говорится в сообщении.

Предыдущее сообщение о воздушной тревоге в Тель-Авиве поступило от армии ровно за час до этого. Тогда армия информировала, что сигналы тревоги звучат и в других центральных районах Израиля.

До того военные в течение вечера один раз сообщили о срабатывании сирен в центральной части страны. Это произошло почти сразу после того, как агентство Reuters информировало о вылете из тель-авивского аэропорта самолета президента США Джо Байдена, в течение дня находившегося с визитом в еврейском государстве. В самом Тель-Авиве при этом, согласно сводкам военных, тревога в тот момент не объявлялась.