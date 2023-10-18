Перед зданием МУС в Гааге сотни людей собрались на акцию в поддержку Палестины

Собравшиеся выразили недовольство отсутствием реакции на действия Израиля со стороны властей Нидерландов

ГААГА, 18 октября. /ТАСС/. Акция в поддержку Палестины прошла перед зданием Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Сотни людей собрались на небольшой площади, чтобы выразить возмущение ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и осудить действия Израиля.

Размахивая палестинскими флагами, демонстранты выкрикивали различные лозунги, такие как: "От реки до моря Палестина будет свободной!"; "Свободная, свободная Палестина!"; "Прекратите бомбить Газу!"; "Прекратите поддерживать геноцид!". Некоторые пришли с плакатами, резко осуждающими действия Израиля и называющими происходящее в секторе Газа геноцидом.

"То, что происходит в секторе Газа, просто ужасно, - отметила в беседе с ТАСС участница акции, назвавшаяся Самрин. - Гибнет множество мирных граждан, у людей нет воды, еды и света. Этому должен быть положен конец и как можно скорее".

Собравшиеся также выразили недовольство отсутствием реакции на действия Израиля со стороны голландских властей. "Реакция правительства очень сильно нас разочаровала, - отметили организаторы акции. - Почему никто ничего не говорит? Вначале все выступали в поддержку Израиля, а теперь политики просто замолчали".

Минувшей ночью спонтанные демонстрации в поддержку Палестины также прошли в Гааге, Амстердаме и Роттердаме. Еще одна акция состоялась днем в городе Неймегене.