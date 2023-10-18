Макрон заявил, что Франция продолжит поддержку Украины, несмотря на новые кризисы

По словам президента Франции, его страна будет это делать столько, сколько потребуется

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых заверил его в продолжении поддержки, несмотря на возникновение в мире новых кризисов.

"Он заверил украинского президента, что рост числа кризисов ни в коем случае не ослабит поддержку Украины со стороны Франции и Европы, она будет продолжаться столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Макрон обсудил со своим коллегой ситуацию на Украине и уточнил потребности киевских властей, в том числе в свете приближающейся зимы. Они также обсудили "вопросы, связанные с продовольственной безопасностью", и договорились "поддерживать тесный контакт".

К настоящему моменту Франция направила Украине самоходные артиллерийские установки Caesar и зенитные комплексы Crotale. Париж также передал Киеву бронированные автомобили, легкие колесные танки AMX-10 RC, противотанковые ракеты Milan и переносные зенитные ракетные комплексы Mistral. Также во время визита делегации во главе с министром вооруженных сил республики Себастьеном Лекорню в Киев в конце сентября было подписано несколько контрактов с французскими компаниями на сборку беспилотников и ремонт уже поставленной французской техники на территории Украины.