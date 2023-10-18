18 октября, 17:52,
обновлено 18 октября, 17:59
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что доказал Байдену непричастность Израиля к удару по больнице в Газе

Материалы передали американскому лидеру еще до его вылета в Израиль, сообщил премьер-министр страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предоставил президенту США Джо Байдену "конкретные доказательства" непричастности израильских военных к инциденту с больницей в Газе.

Читайте также
Что известно об ударе по госпиталю в секторе Газа

Он подчеркнул, что материалы были переданы американскому лидеру еще до его вылета в Израиль, где в течение дня тот находился с визитом.

"Вчера вечером, до того как президент США отправился в Израиль, я представил ему конкретные доказательства, что именно [палестинская радикальная организация] "Исламский джихад", а не Армия обороны Израиля, запустила ракету, которая поразила больницу в Газе", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация