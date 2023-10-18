Нетаньяху: США по итогам визита Байдена обещали Израилю беспрецедентную помощь

По словам премьер-министра Израиля, речь идет в том числе и о военной поддержке

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. США окажут Израилю беспрецедентную по масштабу помощь в свете эскалации палестино-израильского конфликта, в том числе военную поддержку. Как сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, соответствующие договоренности достигнуты по итогам визита американского президента Джо Байдена в Израиль.

"Во время сегодняшнего визита мы добились кое-чего чрезвычайно важного, что в значительной степени способствует нашей безопасности: огромной помощи Государству Израиль беспрецедентного масштаба, включая помощь, которая еще больше укрепляет наш военный потенциал", - говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией.

Нетаньяху не уточнил, о какой именно помощи идет речь, и не привел никаких цифр и конкретных подробностей. Вместе с тем он подчеркнул, что по итогам визита Байдена достигнуты договоренности, которые принесут большие изменения "во всех сферах".

"Президент Байден прибыл сюда не просто с трогательными словами утешения, которые тронули сердца всей страны, но и с делами: в ходе нашей встречи сегодня мы договорились о действиях, которые обеспечат продолжение нашей справедливой войны. Мы договорились о сотрудничестве, которое изменит соотношение сил во всех сферах и поможет нам достичь наших военных целей", - указал он.

Байден в течение дня находился в Израиле с визитом, в ходе которого провел несколько встреч с военно-политическим руководством страны. Он выразил полную солидарность США с Израилем в условиях резкого обострения палестино-израильского конфликта.