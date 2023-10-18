Иордания намерена не допустить перемещения беженцев из Газы на свою территорию

Это может вывести конфликт на другой уровень, заявил министр иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Иордания намерена не допустить перемещения палестинских беженцев из сектора Газа на территорию королевства, это может вывести конфликт на другой уровень. Об этом заявил министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в эфире телеканала CNN.

"У нас твердая позиция по данному вопросу. Мы никогда не допустим еще одного перемещения населения, которое, между прочим, является по международному праву военным преступлением. Это то, чего мы просто не примем. Мы не позволим Израилю переместить кризис в Иорданию. <...> Мы не позволим перемещения населения из Палестины в Иорданию, это лишь выведет конфликт на совсем другой уровень, что станет очень опасным и катастрофическим для всего региона. Так что нет, этого не случится, родина палестинцев - на их земле", - сказал он.

Ранее король Иордании Абдалла II заявил, что королевство не может принять беженцев из Газы, этот вопрос является красной линией.

Королевство приняло около 2,4 млн палестинских беженцев, большая часть из них переместилась в Иорданию после арабо-израильской войны в 1948 году. Таким образом, палестинцы составляют не менее 35% всего населения страны. Беженцы первой волны получили подданство Иордании. Однако не менее 300 тыс. человек по-прежнему живут в лагерях беженцев и не имеют права на подданство королевства.

Еще одна волна беженцев захлестнула королевство в начале нынешнего века после вторжения США в Ирак. Тогда в Иорданию, спасаясь от боевых действий, прибыли не менее 1 млн граждан Ирака.