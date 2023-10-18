Несколько стран ИБОР-ОМУ продолжат препятствовать поставкам ракетных технологий в Тегеран

Они считают необходимым "принимать меры с целью противодействия дестабилизирующей активности Ирана, связанной с баллистическими ракетами, посредством продолжающегося сотрудничества по вопросам нераспространения", говорится в совместном заявлении участников Инициативы

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. США и несколько стран - участниц Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ) намерены продолжать препятствовать поставкам в Иран материалов для реализации его ракетной программы. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента совместном заявлении стран - участниц ИБОР-ОМУ в связи с истечением срока действия ограничений в отношении Ирана, наложенных резолюцией 2231 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Как указывается в документе, США и 45 стран, в том числе 26 государств ЕС, Великобритания, Австралия, Республика Корея и несколько других государств, считают необходимым "принимать меры с целью противодействия дестабилизирующей активности Ирана, связанной с баллистическими ракетами, посредством продолжающегося сотрудничества по вопросам нераспространения". Авторы документа заявили, что намерены "активно принимать меры для того, чтобы препятствовать поставкам в и из Ирана материалов, относящихся к ракетам и БПЛА".

Кроме того, авторы заявления указали, что намерены ускорить обмен данными по вопросу нераспространения ОМУ. Они также договорились укреплять на национальном уровне возможности для противодействия Ирану в вопросах производства ракет и БПЛА и условились принимать меры с целью препятствования реализации ракетной программы Тегерана.

Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что все ограничения, наложенные на Иран резолюцией 2231 СБ ООН, утрачивают свою силу 18 октября, их список будет удален с сайта ООН. 17 октября пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Евросоюз отказался снимать санкции с Ирана после 18 октября, как изначально предполагалось сделать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Причиной этого решения является то, что Иран якобы не выполняет свои обязательства в рамках СВПД.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов СБ ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.