Во Франции оппозиционные партии потребовали провести голосование о доверии правительству

Причиной стало то, что премьер-министр Элизабет Борн в 13-й раз провела закон в обход голосования в парламенте

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Партии "Неподчинившаяся Франция" и "Национальное объединение" намерены вновь вынести на голосование в Национальном собрании (нижняя палата парламента) вопрос о доверии правительству республики после того, как премьер-министр Элизабет Борн в 13-й раз провела закон в обход голосования в парламенте. Трансляция заседания велась на сайте Нацсобрания.

"Сегодня очевидно: ни одна оппозиционная группа не готова голосовать за этот законопроект. А нашей стране нужен этот бюджет. Как и в каждом случае, когда это необходимо, я буду действовать в интересах страны и жителей Франции. На основе статьи 49.3 Конституции я под ответственность моего правительства принимаю этот законопроект по бюджету на 2024 год", - сказала премьер, объясняя свое решение депутатам.

О намерении подать соответствующие запросы на голосование высказались представители этих партий сразу после завершения дебатов. "Это несправедливый бюджет, бюджет разорения, который не отвечает ожиданиям французского народа. Мы будем голосовать за все предложения о недоверии, которые позволят нам вернуться к избирательным урнам", - заявил депутат от "Нацобъединения" Жан-Филипп Танги.

В общей сложности Борн после вступления в должность премьер-министра Франции уже 13-й раз использовала свое право в рамках статьи 49.3 Конституции Франции принимать законопроекты без голосования в парламенте, в частности для проведения законов о бюджете и пенсионной реформе. Необходимость столь частого применения этой нормы объясняется тем, что президентская партия "Ренессанс" не получила абсолютного большинства на парламентских выборах 2022 года. После каждого применения этой статьи у депутатов есть право вынести на голосование вопрос о доверии правительству, однако, несмотря на массовые протесты и жесткие дебаты вокруг повышения пенсионного возраста в 2023 году, кабмин Борн пережил уже 18 подобных голосований.