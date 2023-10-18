18 октября, 17:58
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило об отсутствии у палестинцев ракет, способных одномоментно убить сотни людей

Движение отметило, что ракеты, которыми располагают силы палестинского сопротивления, местного производства и не обладают такой разрушительной силой

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС, комментируя обстрел больницы в Газе, в результате которого погибли сотни людей, заявило, что присутствующие в анклаве палестинские группировки не имеют в своем распоряжении ракет, применение которых может одномоментно повлечь за собой такие жертвы.

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"Известно, что ракеты, которыми располагают силы палестинского сопротивления, местного производства и не обладают такой разрушительной силой, которая могла бы одномоментно стать причиной гибели сотен людей", - отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале члена политбюро движения Иззата ар-Ришка. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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