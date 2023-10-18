Консульство США в Адане закрыли после акции протеста из-за ситуации в Газе

Дипмиссия предписала сотрудникам правительства США в Турции свести к минимуму передвижения и избегать поездок в консульский округ Адана

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. США приняли решение временно приостановить работу консульства в городе Адана на юге страны после прошедшей в ночь на среду акции протеста из-за ситуации в Газе и нападения манифестантов на здание. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

"Консульство США в Адане будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления. Граждане США могут перенести их запись [на посещение] в посольство США в Анкаре", - говорится в сообщении консульства. В нем также отмечается, что "крупные демонстрации, связанные с событиями в Израиле и секторе Газа, ожидаются по всей Турции в течение следующих нескольких недель".

Дипмиссия предписала сотрудникам правительства США в Турции свести к минимуму передвижения и избегать поездок в консульский округ Адана.

По сообщениям турецких СМИ, минувшей ночью в Адане собралось несколько сотен человек, протестующих против действий Израиля в Газе и удара по больнице Аль-Ахли. Толпа забросала внешний периметр американского консульства камнями, устроила возгорания и, прорвавшись внутрь внешнего периметра, уничтожила камеры видеонаблюдения. Полиция применила спецсредства, слезоточивый газ и водометы. Один полицейский получил ранение из-за попавшего ему в лицо камня.