Египет призвал Израиль отменить приказ об эвакуации жителей севера Газы

Постпред страны при ООН Усама Абдель Халек заявил, что "это один из самых отвратительных случаев перемещения населения в современной истории"

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Египет требует от Израиля немедленно отменить приказ об эвакуация жителей севера сектора Газа на юг анклава. Об этом заявил постоянный представитель Египта при ООН Усама Абдель Халек на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, созванном в связи с ракетным ударом по больнице Аль-Ахли в Газе.

"Следует немедленно отменить приказ об эвакуации, как это называет Израиль. Это один из самых отвратительных случаев перемещения населения в современной истории", - сказал дипломат. Халек также призвал немедленно прекратить "нападения на медицинские учреждения и положить конец разжиганию ненависти для оправдания преступлений, совершаемых против палестинского народа".

"Международное сообщество должно привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления <...>, в число которых входят события, произошедшие вчера (удар по больнице - прим. ТАСС)", - добавил дипломат.

Минувшим вечером был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, по палестинским данным, в результате атаки 471 человек погиб, 342 получили ранения. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.