18 октября, 18:12
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС утверждает, что сопротивление не запускало ракет во время атаки на больницу Аль-Ахли

В заявлении группировки указывается также, что в момент взрыва на территории больницы Аль-Ахли "израильские силы не активировали свою систему ПВО "Железный купол"

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что со стороны радикалов не было выпущено ни одной ракеты ни до атаки на больницу Аль-Ахли в Газе, ни во время самого взрыва на территории этого медучреждения.

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"Мы [отряды палестинского сопротивления] не запускали ракет в сторону израильской территории ни до, ни во время трагедии в больнице Аль-Ахли", - отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка.

Указывается также, что в момент взрыва на территории больницы Аль-Ахли "израильские силы не активировали свою систему ПВО "Железный купол". В заявлении также говорится, что ХАМАС приветствует идею "провести тщательное международное расследование нападения на больницу Аль-Ахли в Газе". 

Теги:
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