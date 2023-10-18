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Палестино-израильский конфликт

Спецслужбы Великобритании изучают обстоятельства удара по больнице в Газе

Глава британского правительства Риши Сунак подчеркнул необходимость сохранять хладнокровие и "не делать поспешных выводов" и заявлений, пока не будут установлены факты

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании изучают обстоятельства удара, нанесенного по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября.

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Об этом телеканалу Sky News заявил глава британского правительства Риши Сунак.

"Наши разведывательные службы изучают имеющиеся свидетельства произошедшего. <...> Мы ведем как независимую работу, так и контактируем с союзниками, чтобы установить, что именно произошло, а пока делаем все возможное, чтобы доставить в регион гуманитарную помощь", - сказал Сунак, подчеркнув необходимость сохранять хладнокровие и "не делать поспешных выводов" и заявлений, пока не будут установлены факты. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраильСунак, Риши
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