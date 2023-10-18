Минобороны и Минюст Украины поддержали законопроект об однополых партнерствах

По словам депутата Верховной рады Инны Совсун, ранее эти министерства выступили против законопроекта и "блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство обороны и Министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнерствах. Об этом сообщила депутат Верховный рады Инна Совсун.

"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о регистрируемых партнерствах, - написала она в Telegram-канале. - Министерство юстиции, которое должно было разработать альтернативный законопроект о партнерствах, также изменило позицию. Теперь оно готово поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему правки ко второму чтению".

По словам депутата, ранее эти министерства выступили против законопроекта и "блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте".

Согласно базе данных Верховной рады, законопроект о легализации однополых партнерств был зарегистрирован 13 марта и сейчас находится на рассмотрении комитета по вопросам правовой политики.

Ранее группа украинцев обратилась с петицией к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом разрешить в стране однополые браки. Отвечая на петицию, он не сообщил, поддержит или отклонит закон в случае его принятия Верховной радой. Глава государства также отметил, что к документу появились замечания, он нуждается в доработке, поэтому законопроект пока не включен в повестку заседаний Верховной рады.