Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава Минобороны

По словам украинского президента, "уже есть первые шаги по решению вопросов, о которых говорили военные"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обновлении руководящего состава министерства обороны. Таким образом он подвел итоги совещания с участием нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

"Провел совещание с министром обороны. Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен", - заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский президент утверждает, что "уже есть первые шаги по решению вопросов, о которых говорили военные". Зеленский отметил, что военное ведомство должно уменьшать бюрократию, упрощать процедуры и "высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной". Он также пообещал усилить цифровизацию, улучшить снабжение войск, наладить обратную связь с военными. Проблемы коррупции, в том числе в процессе мобилизации, Зеленский в своем обращении не упомянул.

В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в министерстве обороны был отправлен в отставку глава ведомства Алексей Резников. Назначенный на его место Умеров назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений своей работы. Офис генерального инспектора Госдепартамента США в отчете сообщал, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Вашингтоном помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов. В середине сентября украинский кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны, работавших при Резникове. В конце сентября и начале октября правительство назначило шесть новых заместителей главы Минобороны.