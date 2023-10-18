В центре Афин прошел массовый митинг в поддержку палестинцев

По оценке портала news247.gr, в нем участвовали около 10 тыс. человек

АФИНЫ, 18 октября. /ТАСС/. Многотысячный митинг в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля прошел на центральной афинской площади Синтагма ("Конституции"), сообщает корреспондент ТАСС.

Манифестацию у стен греческого парламента организовали Компартия Греции (КПГ), близкий к ней профсоюз Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ), студенческие союзы и другие организации, пришли также палестинцы, проживающие в Греции. Один из полицейских сказал корреспонденту ТАСС, что тут собрались 3-4 тыс. человек, однако, по оценке греческого информационного портала news247.gr, в митинге участвовали около 10 тыс. человек.

С установленной напротив парламента трибуны люди высказывались в поддержку Палестины и осуждали Израиль. Один из участников заявил: "Мы осуждаем государство-убийцу Израиль, который совершает гнусные преступления, в частности, осуществил удар по больнице в Газе, который привел к сотням погибших". В ответ собравшиеся хором скандировали: "Свободу Палестине!"

Демонстранты держали в руках транспаранты с лозунгами "Солидарность с народом Палестины!", "Нет израильской оккупации!", "Никакого вовлечения страны в бойню США, НАТО и Израиля в секторе Газа!"

Спецназ стоял у входа в парламент и на улице Герода Аттика, которая ведет к резиденции премьер-министра и Президентскому дворцу. Не было обычного оцепления спецназа у памятника Неизвестному солдату у парламентской стены. Демонстранты вели себя организованно, эксцессов не наблюдалось. После митинга в центре города колонна протестующих направилась к посольству Израиля в столичном районе Психико, чтобы и там заявить о солидарности с палестинцами.

До этого у посольства прошла малочисленная демонстрация поддержки Израиля, организованная Ассоциацией дружбы Греции и Израиля. К зданию посольства, окруженному усиленными нарядами полиции, пришли только около 50 человек, которые держали в руках греческие и израильские флаги, а также фотографии людей, похищенных боевиками движения ХАМАС. Собравшиеся требовали "справедливого наказания за мирных убитых граждан" и "немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС".