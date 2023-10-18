Ливийский дипломат допустил повторение сценария Руанды при бездействии на Ближнем Востоке

Тахер эль-Сонни считает, что если бы в Совете Безопасности ООН приняли российский проект резолюции, то "возможно, спасли жизни детей, невинных мирных жителей, которые погибли при ударе по больнице"

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество, не принимая мер для наказания ответственных за события в секторе Газа, ждет повторения событий в Руанде в 1990-е годы. С таким предупреждением выступил постпред Ливии при ООН Тахер эль-Сонни на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, созванном в связи с ракетным ударом по больнице Аль-Ахли в Газе.

"Это новая глава в серии преступлений, которые совершаются против народа Газы. Вопрос в том, будет ли коллективное наказание за преступления против человечности. Похоже, что вы ждете еще одной Руанды <...>. Если бы мы предприняли серьезные шаги в Совете Безопасности и приняли российский проект резолюции <...>, возможно, мы бы спасли жизни детей, невинных мирных жителей, которые погибли вчера при ударе по больнице", - сказал дипломат.

18 октября Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето. 17 октября СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.

Геноцид в Руанде стал следствием прихода к власти в апреле 1994 года временного правительства, состоявшего в основном из радикально настроенных представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства тутси, а также против хуту, придерживавшихся умеренных политических взглядов. За несколько месяцев в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.