Посол Палестины призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и Китая

Джамаль аш-Шубаки считает, что таким образом они смогут отстаивать собственные интересы

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Арабские страны для того, чтобы отстаивать собственные интересы, должны заручиться поддержкой России и Китая. Такое мнение выразил посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки в комментарии телеканалу Sky News - Arabiya.

"Арабы должны снискать поддержку России и Китая, чтобы защитить свои интересы", - отметил дипломат.

Комментируя текущую ситуацию на Ближнем Востоке, аш-Шубаки подчеркнул, что палестинцы всеми силами стремятся защитить свои права. Вместе с тем, по его словам, "под ударом сейчас находится не только сектор Газа, но и весь регион".