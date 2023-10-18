CNN: в Праге сторонники Палестины провели акцию протеста против действий Израиля

По данным телеканала, в ней приняли участие более 100 человек

ПРАГА, 18 октября. /ТАСС/. Более 100 активистов, прежде всего представители палестинской общины, провели в центре Праги акцию в поддержку Палестины. Со ссылкой на ее организаторов из гражданского объединения "Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке" об этом сообщил телеканал CNN Prima NEWS.

Активисты, собравшись на Староместской площади, прошли оттуда в находящийся поблизости столичный район Кларов, где расположен дворец правительства Чехии. Они несли флаги Палестины и плакаты с надписями на английском языке: "Мир Палестине!". Впереди процессии шествовали демонстранты с развернутым транспарантом, гласящим: "Оккупация - это не мир. Израиль убивает". Несколько граждан из числа прохожих спонтанно выражали несогласие с проведением такой акции в стране, подавляющее большинство жителей которой солидарны с Израилем, атакованным боевиками палестинской радикальной организации ХАМАС.

Пресс-секретарь чешской полиции проинформировал, что акция в поддержку Палестины прошла без нарушений общественного порядка, инцидентов зафиксировано не было. Ее организаторы намерены повторить в столице подобную демонстрацию в предстоящие дни. В воскресенье в Праге прошел первый митинг с требованием прекратить военную операцию Израиля в секторе Газа. Его участники в своих заявлениях дистанцировались "от ХАМАС и терроризма". Они призвали чешские власти приложить усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке.