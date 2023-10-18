Постпреды США и Израиля досрочно покинули заседание СБ ООН по Ближнему Востоку

Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан вместе вышли из зала заседаний, несмотря на то, что в списке выступающих оставались представители еще нескольких стран

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Постоянные представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, не дожидаясь его завершения. Заседание было созвано Россией, ОАЭ и Китаем в связи с ударом по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан вместе вышли из зала заседаний, несмотря на то, что в списке выступающих оставались представители еще нескольких стран. Давать какие-либо комментарии журналистам они отказались.

Ранее США заблокировали бразильский проект резолюции в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, использовав право вето. Россия и Великобритания воздержались от голосования, остальные 12 членов Совета Безопасности ООН проголосовали за принятие резолюции. До голосования по резолюции Соединенные Штаты также проголосовали против российских поправок к бразильскому тексту документа.

Минувшим вечером был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, по палестинским данным, в результате атаки 471 человек погиб, 342 получили ранения. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в больнице стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур.