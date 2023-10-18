18 октября, 19:31
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху проводит совещание военно-политического кабмина в узком составе

Мероприятию предшествовал однодневный визит в еврейское государство президента США Джо Байдена

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе Минобороны в Тель-Авиве оперативное совещание военно-политического кабинета в узком составе вслед за однодневным визитом в еврейское государство президента США Джо Байдена. Об этом сообщила канцелярия премьера.

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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе "Кирия" (комплекс Минобороны - прим. ТАСС) в Тель-Авиве оперативное совещание с членами узкого военно-политического кабинета", - говорится в заявлении.

Байден посетил 18 октября Израиль с однодневным визитом. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
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