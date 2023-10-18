Нетаньяху проводит совещание военно-политического кабмина в узком составе

Мероприятию предшествовал однодневный визит в еврейское государство президента США Джо Байдена

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе Минобороны в Тель-Авиве оперативное совещание военно-политического кабинета в узком составе вслед за однодневным визитом в еврейское государство президента США Джо Байдена. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе "Кирия" (комплекс Минобороны - прим. ТАСС) в Тель-Авиве оперативное совещание с членами узкого военно-политического кабинета", - говорится в заявлении.

Байден посетил 18 октября Израиль с однодневным визитом.