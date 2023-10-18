СМИ: французский политик Меланшон подал жалобу в прокуратуру после угроз убийством

По данным газеты Liberation, основатель партии "Неподчинившаяся Франция" получил несколько десятков телефонных звонков, в которых собеседники называли его антисемитом и угрожали расправой

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Основатель партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон подал жалобу в прокуратуру Парижа после неоднократных угроз убийством. Об этом сообщила газета Liberation.

По ее данным, политик получил несколько десятков телефонных звонков, в которых собеседники называли его антисемитом и угрожали расправой. Утверждается, что звонки начали поступать после того, как его номер телефона был опубликован на сайте "крайне правых экстремистов". "Французские евреи займутся тобой", "каждый может попасть в ДТП", "Я приду лично и займусь тобой, исламо-левак" - эти и другие оскорбления и угрозы приводит издание после ознакомления с комментариями к записи на сайте, который не называет по этическим соображениям. Отмечается, что электронный адрес и номер телефона политика по состоянию на вечер среды все еще были доступны на этом ресурсе.

Угрозы в адрес Меланшона ужесточились после того, как политик и депутаты основанной им партии в своих заявлениях по поводу событий 7 октября в Израиле не называют палестинское движение ХАМАС террористическим, в то время как президент и глава МИД Франции уже охарактеризовали его подобным образом. На фоне такой позиции под угрозой даже оказалась основанная по инициативе Меланшона коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES): в воскресенье Французская коммунистическая партия обвинила партию Меланшона в том, что она загнала NUPES в тупик; в ночь со вторника на среду Социалистическая партия проголосовала за мораторий на участие в деятельности альянса; бывший кандидат в президенты от левой партии "Европа - экология - "зеленые" (EELV) Янник Жадо также призвал отказаться от сотрудничества с "Неподчинившейся Францией.