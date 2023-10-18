СМИ: иорданская полиция подавила беспорядки в районе посольства Израиля в Аммане

В них принимали участие несколько сотен протестующих, сообщил телеканал Al Mamlaka

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Несколько сотен протестующих устроили беспорядки в Аммане, где находится посольство Израиля, и попытались проникнуть на его территорию. Об этом сообщил телеканал Al Mamlaka.

По его сведениям, полиция оттеснила толпу, применив спецсредства. Тогда демонстранты переместились в близлежащие кварталы и устроили там погромы, подожгли и причинили материальный урон учреждениям и офисам частных фирм, используя бутылки с зажигательной смесью.

Управление общественной безопасности сообщило, что при подавлении беспорядков в Аммане несколько силовиков получили ранения, им была оказана медицинская помощь в больнице. "Мы призываем всех подданных соблюдать закон и взаимодействовать с сотрудниками органов безопасности", - указывается в заявлении.

В ночь со вторника на среду демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса израильской дипмиссии, выразив таким образом свой гнев по поводу атаки на больницу в городе Газа. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

Ранее король Иордании Абдалла II в своем заявлении назвал нападение на больницу в Газе "бесчеловечной расправой и военным преступлением". Он потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки и все действия против беззащитного населения.