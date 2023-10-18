Херш сообщил, что ХАМАС рассчитывало на помощь "Хезболлах" и ООП

По данным источника американского журналиста, рейд планировался два года, однако в итоге провалился

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС рассчитывало на поддержку радикального движения "Хезболлах" и Организации освобождения Палестины (ООП), но его планируемый на протяжении двух лет рейд провалился. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник в разведывательном сообществе США.

"По мнению американской разведки, рейд ХАМАС провалился во всех отношениях. ХАМАС верило, что успех его рейда, который планировался около двух лет, сплотит арабский мир вокруг него. Они думали, что "Хезболлах" и ООП на Западном берегу [реки Иордан] поддержат их", сказал мне сотрудник [разведки]", - пишет Херш.

По данным США, лидеры ХАМАС начали планировать нападение два года назад. Как пояснил собеседник Херша, боевики "чрезвычайно боялись", что переговоры, ведущиеся между Израилем и Саудовской Аравией, приведут к большей изоляции находящихся в оппозиции к Израилю группировок.

"Основную поддержку рейду ХАМАС, как мне сообщили, оказывало правительство Ирана, руководство в Тегеране было напрямую вовлечено с точки зрения финансовой и материальной поддержки в атаки 7 октября", - добавляет Херш. "Иранцы хотят атаковать Израиль руками каждого палестинца, которого они только могут обнаружить. [Но] Иран не осознавал, к каким количествам жертв среди мирного населения это приведет. ХАМАС сошло с ума от крови", - сказал Хершу его источник.

Журналист отмечает, что, согласно предоставленной ему информации, нет признаков того, что атаки ХАМАС "вдохновили врагов Израиля", чего опасается Запад. "Это была шахматная партия, в которой ХАМАС выступило в роли пешки", - считает неназванный сотрудник разведки.