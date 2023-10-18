Представитель ЕС заявил, что не удивлен вето США по ближневосточной резолюции в СБ ООН

Постпред Евросоюза при организации Олаф Скуг при этом отказался комментировать причины применения Вашингтоном вето

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель ЕС при ООН Олаф Скуг заявил, что не сильно удивлен тем, что США использовали право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали бразильский проект ближневосточной резолюции.

"Не особенно [удивлен]", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, стало ли для него ветирование Соединенными Штатами резолюции сюрпризом.

Вместе с тем европейский дипломат отказался комментировать причины применения Вашингтоном вето.

Ранее США заблокировали бразильский проект ближневосточной резолюции, использовав право вето. РФ воздержалась от голосования, что было вызвано отклонением СБ российских поправок к бразильскому документу. Также воздержалась от голосования Великобритания, остальные 12 членов СБ ООН проголосовали за принятие резолюции.

В своем выступлении сразу после голосования постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты "разочарованы тем, что в резолюции нет упоминания о праве Израиля на самооборону". Проводившееся сразу после голосования заседание СБ ООН, созванное по инициативе РФ, ОАЭ и Китая в связи с ударом по больнице в секторе Газа, глава американского диппредставительства покинула досрочно.