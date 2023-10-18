При ударе Израиля недалеко от школы БАПОР в Газе погибли минимум четыре человека

Еще около 50 палестинцев пострадали, сообщил телеканал Al Jazeera

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Район города Хан-Юнис на юге сектора Газа, в котором расположена одна из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), попал под обстрел израильских ВС. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, в результате обстрела по меньшей мере 4 палестинца погибли, около 50 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,5 тыс. получили ранения.