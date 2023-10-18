Блинкен обсудил с коллегами из других стран G7 доставку помощи в Газу

Также стороны призвали к освобождению заложников, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из остальных стран Группы семи меры по поддержке Израиля и по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Как он отметил, "Блинкен говорил вчера с коллегами из стран Группы семи". "Они обсудили поддержку Израиля, подтвердили общую приверженность потенциалу Израиля по самообороне и призвали к освобождению заложников. Они также обсудили пути обеспечения доставки гуманитарной помощи нуждающемуся в ней гражданскому населению Газы", - отмечается в документе.

Как сообщил Пентагон, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провел разговор по видеосвязи с начальником Генштаба израильской армии Герци Халеви. Они "обсудили потребности Израиля в сфере обороны, поддержку со стороны США во избежание разрастания конфликта, а также текущую обстановку в области безопасности на Ближнем Востоке", отмечается в заявлении.