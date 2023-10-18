Полиция задержала группу сторонников Палестины в одном из зданий Конгресса США

Троим из задержанных предъявили обвинения в нападении на полицейского при исполнении

ТАСС, 18 октября. Полиция Капитолия задержала в одном из зданий комплекса Конгресса США группу участников акции в поддержку Палестины.

"Проводятся задержания в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США - прим. ТАСС) и перекрытия дорог", - говорится в сообщении полиции Капитолия в социальной сети X (ранее Twitter). Как уточнили представители полиции, троим из задержанных предъявлены обвинения в нападении на правоохранителей.

Как убедился корреспондент ТАСС, побывавший на Капитолийском холме, небольшая, но шумная демонстрация сторонников Палестины продолжается. В ней принимают участие несколько сотен человек.

Никаких эксцессов не зафиксировано. Многочисленные наряды полиции наблюдают за происходящим. На месте работают множество журналистов.