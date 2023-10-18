Сийярто назвал "лицемерием в кубе" реакцию премьера Эстонии на встречу Орбана и Путина

Глава МИД Венгрии напомнил, что муж Каи Каллас владел компанией, которая поставляла сырье на российский завод на сумму €30 млн

БУДАПЕШТ, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает лицемерием в кубе реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине. Премьер-министр Венгрии и президент России провели переговоры 17 октября на полях международного форума "Один пояс - один путь".

"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была шокирована вчерашней встречей премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным. Эстонский премьер-министр назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила возмущение. При всем моем уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырье на российский завод на сумму €30 млн даже после начала войны [на Украине], несмотря на боевые действия. Лицемерие в кубе", - написал глава венгерского МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

23 августа новостной портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьер-министра, продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине. Президент Эстонии Алар Карис призывал Каллас уйти в отставку, однако она утверждала, что компания ее мужа Арво Халлика прекратила сотрудничать с российскими партнерами уже через месяц после начала спецоперации РФ, то есть в марте 2022 года. Премьер принесла извинения в связи с этой ситуацией, но отказалась уходить в отставку. Она заявила, что всегда старалась разделять работу и семейную жизнь и якобы не располагала подробной информацией о бизнесе мужа.