В Испании прошли акции протеста против действий Израиля

Cобравшиеся обвинили Евросоюз в "соучастии в израильском геноциде" в секторе Газа, сообщает газета El Nacional

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек устроили митинг в Барселоне, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей Израиля. Об этом сообщила газета El Nacional.

По ее информации, демонстрация была организована Палестинским сообществом Каталонии. Она прошла около штаб-квартиры Европейского парламента в Барселоне. Cобравшиеся обвинили Евросоюз в "соучастии в израильском геноциде" в секторе Газа и потребовали прекращения огня.

Также около 300 человек устроили акцию у посольства еврейского государства в Мадриде, чтобы выразить протест против израильских атак в секторе Газа.