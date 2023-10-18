Эрдоган объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в Газе

В стране и ее зарубежных представительствах будут приспущены флаги

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим в секторе Газа. Об этом говорится в указе, подписанном главой республики.

"Трехдневный общенациональный траур объявлен, чтобы разделить боль палестинского народа в связи с погибшими и раненными в результате нападений Израиля на гражданских, а также последней атакой на больницу 17 октября", - отмечается в документе.

С момента обнародования указа и "до заката 21 октября будут приспущены флаги в стране и в ее зарубежных представительствах".

"Мы в Турции чувствуем в наших сердцах огромную боль, которую пережили наши палестинские братья. В нашей стране объявлен трехдневный общенациональный траур в качестве знака нашего уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и невинные гражданские лица", - написал Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter) в связи с принятым им решением.