Байден заявил, что Египет согласился открыть КПП для отправки в Газу партии помощи

В сообщении пресс-пула говорится, что речь шла о КПП "Рафах"

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден сообщил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился открыть КПП "Рафах" для отправки до 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы. Запись выступления главы администрации США распространил пресс-пул Белого дома.

Американский лидер отметил, что провел телефонный разговор с ас-Сиси. "Он согласился открыть пункт, чтобы сделать две вещи: во-первых, пропустить сначала до 20 грузовиков", - отметил американский лидер. Он уточнил, что речь идет о грузовиках с гуманитарной помощью. В сообщении пресс-пула говорится, что речь шла о КПП "Рафах".

"Если ХАМАС конфискует их или не пропустит их, то это прекратится. Потому что мы не станем отправлять гуманитарную помощь ХАМАС", - добавил Байден.