Словения повысила уровень террористической угрозы

Такое решение власти республики приняли из-за ситуации на Ближнем Востоке

ЛЮБЛЯНА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Республики Словения повысили уровень террористической угрозы в стране из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в среду сообщило Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на службу по связям с общественностью правительства республики.

Отмечается, что межведомственная рабочая группа по борьбе с терроризмом повысила уровень террористической угрозы до третьего из пяти. Это решение, как указывает агентство, было принято "в связи с текущей обострившейся ситуацией с безопасностью в Европе и на Ближнем Востоке и призывами к совершению террористических актов".

По данным STA, компетентные органы "не располагают информацией о террористической угрозе для Республики Словения, но они не могут исключать возможные инциденты".