Лавров в КНДР обсудит контакты на высшем уровне и региональную проблематику

Наиболее ожидаемым пунктом повестки обещает стать обсуждение возможного визита президента России Владимира Путина в Пхеньян

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит в Пхеньяне возможность организации визита в КНДР президента РФ Владимира Путина и ситуацию на Корейском полуострове. В начале недели глава российского дипведомства сопровождал российского лидера во время визита в Пекин и провел переговоры с китайским коллегой Ван И.

Вероятно, Лавров проинформирует партнеров из КНДР об итогах пекинских встреч. Однако наиболее ожидаемым пунктом повестки обещает стать обсуждение возможного визита Путина в эту страну. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что у российского лидера имеется официальное приглашение, однако сроки возможного визита "будут согласовываться по дипломатическим каналам". Представитель Кремля не исключил, что вопрос прояснится в ходе рабочей поездки главы МИД.

Как анонсировала в свою очередь официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, Лавров в Пхеньяне затронет "широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематику Корейского полуострова". Сам Лавров, выступая на официальном приеме от имени правительства КНДР, отметил, что нынешний визит дает "очень хорошие возможности рассмотреть подробно каждую из договоренностей", которые достигли Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, и "наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей".

О двусторонних отношениях

Месяц назад отношения двух стран открыли "новую главу". Так главный печатный орган Трудовой партии Кореи, газета "Нодон синмун", оценила итоги визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Россия стала первым государством, которое он посетил с начала пандемии. 12 сентября спецпоезд лидера КНДР прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, откуда после приветственной церемонии проследовал в Амурскую область. Там Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме Восточный.

Однако визит лидера КНДР не ограничился встречей на высшем уровне. Он также осмотрел сборочное производство самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе, ознакомился в компании главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и ракетным комплексом "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Его вниманию был также представлен фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. По итогам визита лидер КНДР поручил принять "активные конструктивные меры" по укреплению отношений с РФ, чтобы вывести взаимодействие "на новую стадию" во всех сферах. Песков также отметил журналистам, что Ким Чен Ын успел "сформулировать те предложения по сотрудничеству, которые интересны КНДР". Вероятно, некоторые из этих инициатив могут быть озвучены в ходе контактов Лаврова.

Корейская проблематика

Стоит ожидать, что среди других важных тем визита Лаврова в Пхеньян будет обсуждаться обстановка на Корейском полуострове и политика США в регионе. Как сообщил ранее журналистам заместитель Лаврова Андрей Руденко, текущая ситуация на Корейском полуострове "в значительной степени тревожит" Россию, поскольку в результате "непродуманных действий" США и их союзников "решение корейской ядерной проблемы только отдаляется". Он подчеркнул, что вместо налаживания диалога с Пхеньяном американская сторона выбрала тактику наращивания давления, проведения совместных учений, "запугивания, фактически, силовыми вариантами решения проблемы, созданием новых военных альянсов в субрегионе".

В то же время Руденко не исключил, что подключение КНДР к региональным объединениям с ведущей ролью России помогло бы стабилизации на Корейском полуострове. При этом замминистра указал, что это вопрос "не завтрашнего дня". Вероятно, некоторые перспективы на этом треке смогут наметить переговоры Лаврова.

Региональная безопасность

Еще одной темой на перспективу мог бы стать вопрос трехсторонних военных учений России, Китая и КНДР. Ранее в общении с журналистами председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал позитивным для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возможное подключение Пхеньяна к учениям Москвы и Пекина.

На деструктивные действия США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе неоднократно указывал и Сергей Лавров. Он отмечал, что Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические "мини-альянсы" вроде AUKUS (Австралия, Великобритания и США), "тройки" США - Япония - Южная Корея, а также "четверки" Япония - Южная Корея - Австралия - Новая Зеландия. Нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая и на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной региональной архитектуры порождает, по оценке российского министра, "риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности". Не исключено, что стороны сверят часы и по этой проблематике.

Глобальное видение

Вопрос обострения палестино-израильского конфликта, а также украинский кризис тоже могут стать полем для широкого обмена мнениями. В вопросе ближневосточной повестки обе страны придерживаются схожих позиций и исходят из возможности полноценного урегулирования конфликта Палестины и Израиля на базе создания двух государств.

Подходы Москвы и Пхеньяна к пониманию глубинных причин происходящего на Украине также созвучны. Ранее стало известно, что Ким Чен Ын был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны. Причиной внесения в список на сайте указано в том числе "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "пособничество" России. Такое решение Киева замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал "очередной провокацией" и попыткой всех запугать. Он подчеркнул, что дружбу Москвы и Пхеньяна "никакими провокационными, гаденькими действиями поколебать невозможно", Киеву "и любому другому режиму это не под силу".

Двусторонняя повестка

Как отметила ранее Захарова, конкретные направления сотрудничества двух стран в практических областях будут рассмотрены позднее, в рамках запланированной на ноябрь десятой сессии межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В то же время стоит ожидать, что общие подходы к двусторонней проблематике будут озвучены и в ходе нынешнего визита Лаврова.

Так, в частности, посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил журналистам, что сейчас делается "все необходимое для скорейшего перезапуска механизма торгово-экономических отношений". Он подчеркнул, что посольство, российские министерства и ведомства, а также компании и отдельные бизнесмены готовы к этой работе. В то же время российская сторона, по словам посла, фиксирует и "деловой настрой" коллег из КНДР.