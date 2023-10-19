Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Белоруссия продолжит выполнять свои обязательства в отношении других государств - участников договора

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый ранее парламентом страны закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Документ размещен на Национальном правовом портале республики.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", - говорится в законе.

В заключении профильной комиссии нижней палаты белорусского парламента указывалось, что Минск имеет право приостановить действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии, которые приняли решение не выполнять обязательства по данному международному договору в отношении Белоруссии. При этом отмечалось, что республика продолжит выполнять свои обязательства в отношении других государств - участников ДОВСЕ. Ранее в Минске неоднократно заявляли, что действия некоторых стран Европы привели к разрушению архитектуры контроля над вооружениями в регионе.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. По этой причине Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения. В марте 2015 года Москва приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив процесс приостановки членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия. Президент России Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за возможное прекращение Договора об обычных вооруженных силах в Европе ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.