Британия рекомендовала своим подданным воздержаться от поездок в Ливан

В ведомстве также советуют находящимся в стране британцам как можно скорее покинуть территорию республики

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. МИД Великобритании рекомендовал подданным королевства воздержаться от любых поездок в Ливан из-за резкого роста напряженности в регионе.

В ведомстве также советуют находящимся в Ливане британцам как можно скорее покинуть его территорию, пока "коммерческие маршруты остаются доступны". "В южной части Ливана на границе с Израилем идет обмен минометными, артиллерийскими и авиаударами. Напряженность очень высока, а обострение ситуации может оказаться внезапным, что может сказаться на маршрутах выезда из Ливана или ограничить их количество, - указали в МИД. - Существует также риск массовых волнений. 17 октября в стране прошли масштабные акции протеста у посольств, включая посольства США и Франции".

В ведомстве сообщили, что семьи работающих в Ливане британских дипломатов временно вернулись в Соединенное Королевство по соображениям безопасности. При этом сообщается, что посольство продолжает свою работу, включая оказание консульских услуг британцам.

В среду высокопоставленный представитель радикального движения ХАМАС в Ливане Ахмед Абдул-Хади заявил, что вооруженное крыло ливанской шиитской партии "Хезболлах" и ХАМАС тесно координируют свои дальнейшие действия против Израиля.

Во вторник отряд "Хезболлах" атаковал из засады израильский патруль в пограничном районе Байяд-Блида. В ответ израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлах" в Ливане. Как сообщила военно-информационная служба "Хезболлах", в ходе проведенных за сутки операций на ливано-израильской границе в рядах движения погибли четверо бойцов, в том числе один полевой командир.