18 октября, 21:25
Палестино-израильский конфликт

При ударе по жилому дому на юге Газы погибли не менее девяти человек

AP Photo/ Abed Khaled
© AP Photo/ Abed Khaled

Агентство Al Ray уточнило, что среди жертв есть дети

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере девять палестинцев погибли в результате обстрела израильскими ВС жилого дома в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщило палестинское агентство Al Ray.

По его сведениям, в числе жертв семь детей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,5 тыс. получили ранения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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