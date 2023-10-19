Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины

Президент США, в частности, расскажет, какие меры принимает Вашингтон в ответ на атаку ХАМАС против еврейского государства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен выступить 19 октября в Белом доме на тему обострения палестино-израильского конфликта и специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как она уточнила, выступление запланировано на 20:00 четверга по времени Восточного побережья США (03:00 пятницы мск). По словам Жан-Пьер, Байден в выступлении будет говорить о принимаемых США мерах в ответ на "террористическую атаку ХАМАС против Израиля", а также о конфликте на Украине.