Байден опроверг сообщения о готовности США воевать за Израиль при атаке "Хезболлах"

О том, что Белый дом обсуждает возможность военного ответа в случае нападения ливанской организации на еврейского государство, сообщил ранее портал Axios

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден опроверг сообщения, согласно которым американская сторона предупредила Израиль о готовности участвовать в боях против движения "Хезболлах", если оно начнет масштабные военные действия в отношении еврейского государства.

Байден в среду ответил на вопросы журналистов на борту своего самолета во время возвращения из Израиля. Его попросили прокомментировать публикацию в газете The Times of Israel. Как утверждается в ней со ссылкой на источники, должностные лица администрации Байдена в последние дни дали понять еврейскому государству, что "если "Хезболлах" начнет войну против Израиля, то ВС США присоединятся к Армии обороны Израиля в борьбе с террористической группировкой".

"Неправда. Такого никогда не говорили", - подчеркнул американский лидер. Запись его выступления распространил пресс-пул Белого дома.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщил во вторник, что в Белом доме обсуждается возможность применения военной силы, если "Хезболлах" присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и атакует Израиль.