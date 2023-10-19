Три бойца "Хезболлах" погибли при обстреле юга Ливана армией Израиля

Артиллерия нанесла удары по окрестностям населенных пунктов Мейс-эль-Джебель, Аит-эш-Шааб и Рамие

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии нанесла в среду удары по пограничным районам Ливана. В результате, как передал телеканал Al Hadath, в районе Айтрун погибли три бойца вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

Обстрел последовал в ответ на операции, проведенные против израильских войск в районах Менара и Теллет-Тахият. В ходе них, по данным телеканала, погиб один израильский военнослужащий, другой получил ранение.

Кроме того, шиитские бойцы предприняли атаки на казарму в Зарите и израильскую позицию в Эль-Бахри напротив мыса Эн-Накура, в обоих случаях были использованы управляемые ракеты.

Как передает Al Hadath, израильская артиллерия в ответ обстреляла окрестности населенных пунктов Мейс-эль-Джебель, Аит-эш-Шааб и Рамие, разрушено несколько домов и построек, ранены двое жителей.

Израильские военные зафиксировали ранее запуск девяти ракет со стороны Ливана, четыре из них были перехвачены средствами ПВО.