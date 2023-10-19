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Палестино-израильский конфликт

Венесуэла направила более 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Отправленный груз призван облегчить тяжелую ситуацию, в которой находится население после осады и бомбардировок, сообщил министр иностранных дел страны Иван Хиль

КАРАКАС, 19 октября. /ТАСС/. Венесуэла направила в среду более 30 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел южноамериканской страны Иван Хиль на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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"Исполняя поручение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, мы направили в Египет более 30 тонн гуманитарной помощи, которая в ближайшее время прибудет в сектор Газа, чтобы облегчить тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой находится население после 10 дней осады и бомбардировок", - сообщил глава МИД. "Единство и солидарность наших народов нерушимы!" - указал министр.

  

Теги:
Мадуро, НиколасПалестинаВенесуэлаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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