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Военная операция на Украине

NBC: Байден запросит у Конгресса $60 млрд на помощь Киеву

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Carolyn Kaster

По данным телеканала, президент США представит пакет помощи в конце недели

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса около $60 млрд на помощь Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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По их словам, Киеву направят большую часть средств из пакета на общую сумму $100 млрд, выделяемую на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Как отмечает телеканал, подготовка этого пакета еще не завершена, но Байден планирует представить его в конце этой недели.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на чиновников информировал, что администрация Байдена может в конце недели предоставить на утверждение Конгрессу проект объединенной помощи Израилю, Украине и Тайваню, который также будет включать финансирование охраны американских границ. Однако, как отметил неназванный американский законодатель в беседе с изданием, в Палате представителей Конгресса могут возникнуть проблемы с утверждением подобной инициативы, так как группа республиканцев выступает против объединения помощи. Если поддержка Израиля и охрана границ, как пишет журнал, не вызывают вопросов в Палате представителей, то к дополнительной поддержке Украины некоторые республиканцы относятся критически, поскольку, по их мнению, США уже предоставили Киеву достаточно помощи. 

Теги:
СШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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