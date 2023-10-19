В Пхеньяне заявили, что народы РФ и КНДР связывает "непобедимое боевое товарищество"

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи приветствовала визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страну

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что народы России и КНДР связывают прочные дружеские узы, которые были сформированы в борьбе за общее дело. Эти связи были охарактеризованы ею как "непобедимое боевое товарищество". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Во время борьбы ради общего дела на протяжении долгого времени, в ходе которой в жертву приносились жизни, во время тесного сотрудничества и оказания поддержки народы двух стран оказались прочно объединены самой искренней дружбой и товариществом", - отметила Цой Сон Хи. Она приветствовала визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, направленный на укрепление сотрудничества и солидарности.

Связи РФ и КНДР под руководством лидеров стран Ким Чен Ына и Владимира Путина становятся еще более прочными отношениями "непобедимого братства по оружию", сотрудничество становится ориентированным на будущее, добавила Цой Сон Хи. Она выразила надежду, что визит главы МИД РФ будет способствовать процветанию народов двух стран и выведет отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень в соответствии с итогами недавнего саммита.

С такой речью Цой Сон Хи выступила на приеме в честь прибытия российского коллеги 18 октября. На банкет были приглашены заместитель российского министра Андрей Руденко, посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. С корейской стороны также участвовал замминистра Им Чхон Ир. До банкета глава МИД КНДР встретила своего коллегу в аэропорту. ЦТАК указывает, что визит Лаврова проходит на фоне того, как двусторонние отношения вышли на новый стратегический уровень в соответствии с требованиями эпохи.

С 12 по 17 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. Переговоры с российским президентом прошли 13 сентября на космодроме Восточный. В ходе поездки лидер КНДР посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, аэропорт Кневичи, фрегат "Маршал Шапошников". Он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.