СМИ: на Голанских высотах произошел взрыв

Подробности произошедшего не приводятся, сообщает газета Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел ночью на Голанских высотах возле границы Израиля и Сирии. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Местные сирийские источники информировали издание, что на Голанских высотах раздался "взрыв неизвестной природы".

Другие подробности о происшествии пока не приводятся.

Западная часть Голанских высот была захвачена Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года и позже аннексирована в 1981 году. Резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года признает незаконной аннексию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.