Южная Корея пригрозила России санкциями в случае передачи военных технологий КНДР

В Сеуле считают достоверными утверждения США о торговле оружием между странами, пишет агентство Yonhap

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Республика Корея будет вынуждена ввести санкции вместе с западными странами против России и КНДР в случае передачи российских военных технологий Пхеньяну в обмен на боеприпасы. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо в интервью агентству Yonhap и телеканалу Yonhap News TV.

"Если Россия предложит военные технологии Северной Корее, это будет представлять серьезную угрозу безопасности Республики Корея. В таком случае мы будем вынуждены обратиться вместе с США и другими странами к сильным санкциям против России и Северной Кореи", - сказал Ён Хо.

Министр указал, что изменений в политике Сеула в ситуации на Украине нет - Республика Корея отказывается от поставок вооружений Киеву. Помимо этого, как отмечает Yonhap со ссылкой на Ён Хо, государство не рассматривает "односторонние санкции против России".

Как указывает агентство, в Сеуле считают достоверными утверждения США о торговле оружием между РФ и КНДР. "Правительство считает, что из Северной Кореи в Россию идет оружие, хотя мы и не можем публиковать детали", - сказал министр. Ранее южнокорейские СМИ и власти выступали с утверждениями, что Пхеньян якобы может попытаться получить от Москвы военные технологии взамен на боеприпасы, которые будто бы поставляются в Россию.

13 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что власти КНДР якобы направили более 1 тыс. контейнеров с "военной техникой и боеприпасами" российским вооруженным силам для применения в специальной военной операции на Украине.

В сентябре российское посольство в Сеуле заявило, что спекуляции в западных и южнокорейских СМИ на тему военного и военно-технического сотрудничества РФ и КНДР лишены оснований. 13 сентября на космодроме Восточный прошла встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После нее Путин сообщил о наличии перспектив в сфере военно-технического сотрудничества двух стран, но подчеркнул, что Москва соблюдает санкции Совета Безопасности ООН.